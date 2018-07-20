ÇANAKKALE:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:44

Kale ailesinden tedarikçi ödülleri gecesi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş tarafından ‘Tedarikçi Ödülleri Gecesi’ düzenlendi.Düzenlenen ödül gecesinde elektrik, elektronik ve haberleşme, İnşaat, nakliye ve lojistik hizmetleri, hizmet,...

Kale ailesinden tedarikçi ödülleri gecesi
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş tarafından ‘Tedarikçi Ödülleri Gecesi’ düzenlendi.

Düzenlenen ödül gecesinde elektrik, elektronik ve haberleşme, İnşaat, nakliye ve lojistik hizmetleri, hizmet, hammadde ve ocak işletmeleri, metal işleme olmak üzeri 6 farklı kategoride, kalite, iş sağlığı ve güvenliğinde duyarlılık, zamanında iş teslimi, ciro, personel disiplini ve çevre duyarlığı kriterlerine göre değerlendirilen, yıllardır Kale Grubu ile ortak çalışan firmalar ödüllerini aldı.

Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, geceye katılan tüm tedarikçi firmalara teşekkür etti.

Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Ali Paker, kısaca kendini tanıtarak 2 yıldır Kale Grubu ile birlikte çalıştığını söyledi. Böyle gecelerin daha sık düzenleneceğini belirten Paker, katılanlara teşekkür etti.

Gecenin sonunda katılan tüm firmalara teşekkür ve hatıra hediyeleri takdim edildi.
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