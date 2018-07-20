ÇANAKKALE:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:37

Kalkım Belediyesi sivri sineklere savaş açtı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediye havaların ısınması ile birlikte yoğunlaşan karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını başladı.Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediyece her yıl...

Kalkım Belediyesi sivri sineklere savaş açtı
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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediye havaların ısınması ile birlikte yoğunlaşan karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını başladı.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediyece her yıl olduğu gibi bu yazda karasinek ve sivrisinekler ile mücadele çalışmalarının periyodik olarak yapıldığını söyleyen Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, “ Belde halkımızın sağlığı için beldemizin cadde ve sokaklarını ilaçlıyoruz” dedi.
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