KOSGEB il müdüründen Şadan Doğan’a ziyaret

KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü görevine yeni atanan Barış Alural, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan’ı makamında ziyaret etti.

KOSGEB İl Müdürü Alural, KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü’nün faaliyetleri, KOBİGEL destek programı ve KOSGEB’in girişimciliği özendirmesi kapsamında yapmış olduğu faaliyetler hakkında TSO Başkanı Şadan Doğan ve Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur’a bilgiler verdi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, KOSGEB Çanakkale Müdürü Barış Alural’a ziyareti için teşekkür ederek girişimcilik projeleri konusunda KOSGEB’le etkin işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.