Köylülerden protestoculara tepki

Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından Çanakkale’nin Çan ilçesi Çamyurt mevkinde yapılması planlanan Çamyurt Altın Madeni Projesi Halkın Katılımı Toplantısı, Kızılelma köyünde yapıldı. Köylüler, Çanakkale’den otobüslerle gelen protestocu gruba tepki gösterdiler.

Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından yapılması planlanan Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi Halkın Katılımı Toplantısı Çan ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yapıldı. Köy kahvesindeki toplantıya, Kızılelma köyü ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar katıldı. Toplantı esnasında Çanakkale’den gelen bir grup toplantının yapıldığı kahvehane dışında bekledi. Şirket yetkilileri, dışarıda bekleyenlerin de toplantıyı takip edebilmesi amacıyla görüntü ve ses sistemi kurdu. ÇED Raporunu hazırlayacak danışman firma tarafından yapılan sunumun ardından soru-cevap kısmına geçildi. Vatandaşların, proje hakkındaki sorularını şirket yetkilileri cevapladı.

Bu sırada, danışman şirket yetkilisi, dışarıda bekleyen gruba da seslenerek, soru ve önerilerini sunabileceklerini söyledi. Protestocu grup, proje hakkındaki çekincelerini dile getirdi. Bu esnada grup adına yapılan bir konuşma ise köylüleri kızdırdı. Vatandaşlar, konuşmacıya tepki göstererek toplantının yapıldığı kahvehaneden dışarıya çıkardı. Özel Güvenlik Görevlileri araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi. Soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Çamyurt Maden Projesinde, 18 ay sürmesi planlanan işletme faaliyetinde, 580 bin ton üretim yapılması öngörülüyor. Bu istihraç çalışmalarında elde edilecek 500 bin ton cevherin ise farklı bir zenginleştirme tesisinde ayrıştırılması planlanıyor. Herhangi bir zenginleştirme tesisi olmayacak olan Çamyurt projesinde elde edilen cevher, Doğu Biga Madencilik’e ait farklı zenginleştirme tesislerine taşınacak. 2019 yılının ikinci yarısında başlaması planlanan faaliyetler, 2020 yılında tamamlanacak. 2021 yılında itibaren ise kapama çalışmalarına geçilecek. 9 ay sürmesi planlanan kapama ve rehabilitasyon çalışmaları ile birlikte, toplam 30 ay içerisinde madendeki işlemler de tamamlanmış olacak.