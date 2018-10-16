ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 13:48

Köylülerden protestoculara tepki

Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından Çanakkale’nin Çan ilçesi Çamyurt mevkinde yapılması planlanan Çamyurt Altın Madeni Projesi Halkın Katılımı Toplantısı, Kızılelma köyünde yapıldı. Köylüler, Çanakkale’den otobüslerle gelen...

Köylülerden protestoculara tepki
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından Çanakkale’nin Çan ilçesi Çamyurt mevkinde yapılması planlanan Çamyurt Altın Madeni Projesi Halkın Katılımı Toplantısı, Kızılelma köyünde yapıldı. Köylüler, Çanakkale’den otobüslerle gelen protestocu gruba tepki gösterdiler.

Doğu Biga Madencilik A.Ş tarafından yapılması planlanan Çamyurt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi Halkın Katılımı Toplantısı Çan ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yapıldı. Köy kahvesindeki toplantıya, Kızılelma köyü ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar katıldı. Toplantı esnasında Çanakkale’den gelen bir grup toplantının yapıldığı kahvehane dışında bekledi. Şirket yetkilileri, dışarıda bekleyenlerin de toplantıyı takip edebilmesi amacıyla görüntü ve ses sistemi kurdu. ÇED Raporunu hazırlayacak danışman firma tarafından yapılan sunumun ardından soru-cevap kısmına geçildi. Vatandaşların, proje hakkındaki sorularını şirket yetkilileri cevapladı.

Bu sırada, danışman şirket yetkilisi, dışarıda bekleyen gruba da seslenerek, soru ve önerilerini sunabileceklerini söyledi. Protestocu grup, proje hakkındaki çekincelerini dile getirdi. Bu esnada grup adına yapılan bir konuşma ise köylüleri kızdırdı. Vatandaşlar, konuşmacıya tepki göstererek toplantının yapıldığı kahvehaneden dışarıya çıkardı. Özel Güvenlik Görevlileri araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi. Soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Çamyurt Maden Projesinde, 18 ay sürmesi planlanan işletme faaliyetinde, 580 bin ton üretim yapılması öngörülüyor. Bu istihraç çalışmalarında elde edilecek 500 bin ton cevherin ise farklı bir zenginleştirme tesisinde ayrıştırılması planlanıyor. Herhangi bir zenginleştirme tesisi olmayacak olan Çamyurt projesinde elde edilen cevher, Doğu Biga Madencilik’e ait farklı zenginleştirme tesislerine taşınacak. 2019 yılının ikinci yarısında başlaması planlanan faaliyetler, 2020 yılında tamamlanacak. 2021 yılında itibaren ise kapama çalışmalarına geçilecek. 9 ay sürmesi planlanan kapama ve rehabilitasyon çalışmaları ile birlikte, toplam 30 ay içerisinde madendeki işlemler de tamamlanmış olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku