Küçük kızı ölümden son anda kurtaran personel ödüllendirildi

Çanakkale’de yola doğru koşan kız çocuğunu yakalayıp, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtaran belediye çalışanlarından Oğuzhan Akgün, ödüllendirildi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (ÇABİS) görevlisi 24 yaşındaki Oğuzhan Akgün’ü altınla ödüllendirdi.

Olay, Salı günü kordon boyunda bulunan Çanakkale Belediyesi Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (ÇABİS) bisiklet park yerinde meydana geldi. ÇABİS görevlisi Oğuzhan Akgün, tek başına koşan bir çocuk fark etti. O sırada yoldan geçmekte olan otobüsün geldiğini ve küçük kızın oraya doğru koştuğunu gören Akgün, kızı son anda yakalayarak, otobüsün altında kalmaktan kurtardı.

O anlar da ÇABİS bisiklet park yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Oğuzhan Akgün, “Ben ÇABİS’te çalışıyorum. Bisiklet alan arkadaşlara yardımcı olduktan sonra arkamı döndüğümde küçük bir kızın koştuğunu gördüm. Babası da kızının arkasından sesleniyordu. Kızına yetişemeyecek durumdaydı. O anda vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yaptığım insanlık göreviydi” şeklinde konuştu

Son günlerde Çanakkale Belediyesi’nin insanlık görevini son günlerde fazlasıyla yerine getirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Personellerimiz iyi yetiştirilmişler. Kentte belediye hizmeti vermek demek, kentin her türlü hizmetine koşmaktır. Sadece kentin değil her canlının hizmetine koşmaktır. Çünkü bu duyarlılık çok önemli O andaki bir saniyelik gecikme çocuğun bir aracın altında kalmasına Allah korusun sebep olabilirdi. Belediye personelinin bu duyarlılığından dolayı çok mutluluk duyuyorum” dedi.

Daha sonra Başkan Gökhan, Oğuzhan Akgün’e duyralı davranışından dolayı teşekkür edip, altını verdi.