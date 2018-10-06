Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ertem’den Valiliğe ziyaret

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.Vali Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile bir süre...

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yapılan görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Vali Tavlı, ziyaret anısına Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem’e Difenbahya yaprağı üzerine Troya Atı temalı tablo ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın “TROY” adlı kitabını hediye etti.