ÇANAKKALE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:55

Lapseki akıllı şehir olma yolunda

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi akıllı şehir olma yolunda risk merkezi veri tabanı oluşturulmak için ilk resmi toplantısını yaptı.Lapseki akıllı şehir olma yolunda risk merkezi veri tabanı oluşturulmak için ilk resmi toplantısını yaptı....

Lapseki akıllı şehir olma yolunda
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesi akıllı şehir olma yolunda risk merkezi veri tabanı oluşturulmak için ilk resmi toplantısını yaptı.

Lapseki akıllı şehir olma yolunda risk merkezi veri tabanı oluşturulmak için ilk resmi toplantısını yaptı. Lapseki Hükümet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonunda ilçedeki tüm resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla “Lapseki Veri Tabanı” çalışmasının ilk toplantısı yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Veri Tabanı projesiyle ilçedeki tüm verilerin bir merkezde toplanacağı bir altyapı hazırlayacaklarının bilgisini verdi. Çalışmanın daha sonraki evrelerinde ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla da toplantılar yapılacağı, bu projenin hayata geçmesi ile Lapseki’nin akıllı şehir olması adına yapılacak çalışmalara öncülük edeceği öğrenildi.
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