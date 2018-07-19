Lapseki Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale...

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Lapseki Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ında katıldığı görüşmelerde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Belediyemizde çalışan kadrolu işçiler için ve Hizmet-iş Sendikası Çanakkale İl Başkanlığı ile taban ücretlerine ve sosyal haklarına yapılacak zamlar görüşüldü. Sağlanan mutabakatla işçilerimizin yüzünü güldürecek anlaşama gerçekleştirildi" diye konuştu.

Verilen bilgide %25 oranında zam yapıldı.