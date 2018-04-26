ÇANAKKALE:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:27

Lapseki Devlet Hastanesinde Hizmet içi Eğitim Semineri yapılıyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri yapılıyor.Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim...

Lapseki Devlet Hastanesinde Hizmet içi Eğitim Semineri yapılıyor
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri yapılıyor.

Lapseki Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri yapılıyor. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Melike Şahin tarafından yapılan sunumlar slayt gösterimi eşliğinde aktarılıyor. Hastane Müdürlüğünden yapılan açıklamada sağlık hizmet sunumunun en önemli öğelerinden olan İletişim konusundaki hizmet içi eğitim seansları aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Ebeler Haftası ve Dünya Aşı Haftası

Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Gökhan Baştürk 21-28 Nisan, "Ebeler Haftası" münasebetiyle tüm çalışan ebelerin gününü tebrik etti. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 2017 ve 2018 yılı Nisan ayı itibariyle anne ölümünün gerçekleşmediğini ifade eden Baştürk, bebek ölüm hızının binde 4,4 seviyelerine gerilediğini hatırlattı. Ayrıca 24-30 Nisan "Dünya Aşı Haftası" olarak kutlandığına da değinen Dr. Baştürk;"2005 yılına kadar çocukluk dönemi aşı takviminde 7 hastalığa karşı aşı uygulanırken bugün ise difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci, kızamık, hepatit-B, verem, zatürre, hepatit-A, suçiçeği olmak üzere 13 hastalığa karşı hastanelerde ve aile merkezlerinde ücretsiz aşılama uygulanmaktadır" diye konuştu.
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