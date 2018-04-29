ÇANAKKALE:
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29 Nisan 2018 Pazar 14:00

Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz oldu

Çanakkale’nin Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz oldu.Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan teşkilat binasında yeni Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz düzenlenen programla bayrağı Polat Çakır’dan devraldı. Dualar...

Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz oldu
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Çanakkale’nin Lapseki Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz oldu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan teşkilat binasında yeni Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Yavuz düzenlenen programla bayrağı Polat Çakır’dan devraldı. Dualar eşliğinde Türk bayrağını öperek görevi teslim alan Yavuz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " 4 yıllık süre içerisinde eski başkanımız Polat Çakır görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Şimdi bu kutsal görevi üzerimize alarak en iyi şekilde temsil etmek için ant içtik. Beni bu yolda yalnız bırakmayan ülküdaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın inşallah" diye konuştu. Programa katılanlar arasında MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Çanakkale Ülkü ocakları Başkanı Hakan İmamoğlu, MHP Çanakkale Milletvekili Aday adayı Aliye Ertopçu, il ve ilçe ve belde teşkilatı mensupları yer aldı.
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