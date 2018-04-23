Lapseki’de 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 1.Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali yapıldı.

Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Lapseki Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen festivalin açılışı kortej yürüyüşü ile başladı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz verdiği mesajda ’’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı ve bütün dünya çocuklarına mutluluk, sevinç ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Unutmayın ki dünyanın geleceği sizlersiniz’’ mesajı verdi. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanından başlayan kortej yürüyüşü sonrası farklı ülkelerden ve illerden gelen katılımcıların gerçekleştirdiği gösteriler büyük ilgi gördü. Yılmaz açılış konuşmasında "2018 Troya yılı etkinlikleri kapsamında, bu yıl ilki düzenlenecek olan "Uluslar arası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali" çerçevesinde yapılan etkinliklerin bir bölümünü de şuan ilçemizde icra etmekten çok mutluyuz" dedi.

Festivale Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, idari amirler, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.