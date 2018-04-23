ÇANAKKALE:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:47

Lapseki’de 23 Nisan kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu Bahçesinde başlayan programda Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

Lapseki'de 23 Nisan kutlamaları
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu Bahçesinde başlayan programda Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi koyuldu. Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Kutlamalar kordon boyu amfi tiyatroda düzenlenen etkinliklerle devam etti.
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