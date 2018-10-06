ÇANAKKALE:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:11

Lapseki’de ana okulu öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Faik Güngör Anaokulu öğrencileri Lapseki Belediyesi hayvan barınağını ziyaret etti.Faik Güngör Anaokulu öğrencileri Lapseki Belediyesi hayvan barınağını ziyaret etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve...

Lapseki'de ana okulu öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Faik Güngör Anaokulu öğrencileri Lapseki Belediyesi hayvan barınağını ziyaret etti.

Faik Güngör Anaokulu öğrencileri Lapseki Belediyesi hayvan barınağını ziyaret etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve eşi Hacer Yılmaz, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla, Faik Güngör Anaokulu öğrencileri, Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yönetim kurulu üyeleri ile birlikte belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret ettiler. Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, "Malum kış aylarında barınakta bulunan hayvanlarımız zarar görmesin diye barınak görevlilerinden yapılması gereken işler konusunda bilgi aldık. Onlarda sonuçta hepsi birer canlı. Ben vatandaşlarımızdan sokaklarında, mahalle aralarında bir sokak hayvanı gördüklerinde belediyemize haber vermeleri rica ediyorum. Okullar açıldığından sokaklar öğrencilerimiz ile dolu. Hiç kimse zarar görmesin istiyoruz. Ben burada özverili çalışan personelimiz ve dernek yetkililerine yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.
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