Lapseki’de elektrik kesintisi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi ve Çardak beldesinde bakım-onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacak.Lapseki ilçesi ve Çardak beldesinde bakım-onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacak....

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi ve Çardak beldesinde bakım-onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Lapseki ilçesi ve Çardak beldesinde bakım-onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacak. 13.10.2018 Cumartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında bazı mahalle, cadde ve sokaklara elektrik verilemeyecek. Lapseki ilçesinde Dalyan mahallesinin tamamı, Bahçelievler bölgesi, Çardak beldesinde Gazi Yakup Bey mahallesi, İsmet İnönü, Salih Omurtağ, Denizciler, Namık Kemal, Bülent Ecevit Caddeleri, bağlantı sokakları ile 2. Kordon Sokak ve Bayındır Sokağı kapsayacak.