ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:19

Mutlu’dan, Çiçeklidedespor Voleybol takımına kahvaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Çiçeklidedespor Voleybol Takımına işadamı Zeki Mutlu, bir kafede kahvaltı verdi.Kapalı Spor Salonunda Yeşil Bayramiç bayan voleybol takımı ile oynayacakları maç öncesi Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet,...

Mutlu'dan, Çiçeklidedespor Voleybol takımına kahvaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Çiçeklidedespor Voleybol Takımına işadamı Zeki Mutlu, bir kafede kahvaltı verdi.

Kapalı Spor Salonunda Yeşil Bayramiç bayan voleybol takımı ile oynayacakları maç öncesi Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Mutlu´ya kulübün formasını hediye ederek teşekkür etti. Çiçeklidedespor Voleybol Takımı ile gurur duyduğunu ifade eden Mutlu, "Benim kızım yok, sizler benim kızlarımsınız. Biga’mızı temsil ettiğiniz için her biriniz ile gurur duyuyoruz. Bayanlar voleybol 2. ligde mücadele eden takıma bugünkü maçta başarılar diliyorum. İnşallah bugünkü müsabakadan zaferle ayrılırız. Başta antrenör hocamız olmak üzere tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. Kahvaltıya, Belediye Meclis Üyesi Recai Cesur, Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Yönetim Kurulu üyeleri Takım Antrenörü Gonca Aden ve sporcular katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku