ÇANAKKALE:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:00

Niloya -3 çocuklar için Biga’da

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor.Niloya yeni müzikaliyle maceralarına devam ediyor. Niloya Müzikali-3 günümüz çocuklarının pek aşina olmadığı eski bir...

Niloya -3 çocuklar için Biga'da
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor.

Niloya yeni müzikaliyle maceralarına devam ediyor. Niloya Müzikali-3 günümüz çocuklarının pek aşina olmadığı eski bir radyoyu ve etrafında dönen olayları konu alan tatlı bir serüven. Kahramanlar Niloya, Mete, Murat ve Tospik, 13 Ekim Cumartesi günü saat 14:00 ve 16:00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde çocukları bekleyecekler.

Biga Belediyesi’nden yapılan duyuruda tüm çocuklar, bu müzikale davet edildi.
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