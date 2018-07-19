Orman yangınlarında koordinasyon ve riskler değerlendirildi

Çanakkale’de orman yangınlarında koordinasyon, riskler ve müdahale ile ilgili konular Dardanos Yangın Harekat Merkezinde düzenlenen toplantıyla ele alındı.Yangın Harekat Merkezi Müdürü Tuncay Işık’ın sunum yaptığı toplantıda, Orman...

Çanakkale’de orman yangınlarında koordinasyon, riskler ve müdahale ile ilgili konular Dardanos Yangın Harekat Merkezinde düzenlenen toplantıyla ele alındı.

Yangın Harekat Merkezi Müdürü Tuncay Işık’ın sunum yaptığı toplantıda, Orman yangınlarına karşı alınan tedbirler, yangınların çıkış nedenleri, muhtemel riskler, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluklar, vatandaşların orman yangınları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, orman varlığının korunması ve bu bilincin kurumsal düzeyde yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalar detayları ile birlikte değerlendirildi.

Dardanos’ta bulunan Yangın Harekat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy ve Orman Bölge Müdürü Yardımcıları, AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, DSİ 252. Şube Müdürü Doğan Kahraman, Meteoroloji Müdürü Mustafa Yıldız, SGK İl Müdürü Hilmi Ercan ile Orman Yangını Harekat Merkezi Yetkilileri katıldı.