Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz ile ’Çanakkale’den Milli Mücadeleye’

Çanakkale’de Pelin Çift moderatörlüğünde, Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı, ’Çanakkale’den Milli Mücadeleye’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.

2018 Troya Yılı organizasyonları kapsamında Çanakkale Valiliği himayesinde Umurbey Beldiyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kolin Hotel katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcıları Turan Yılmaz ile Tahir Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile eşi KADEM Çanakkale Şube Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu’nun yanı sıra çok sayıda tarihsever vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşmacı Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün, izleyiciler arasında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın babası Ramazan Kaşıkçı’ya vatana ve millete böylesine hayırlı bir evlat yetiştirdiği için teşekkür ettiği esnada salonda duygusal anlar yaşandı.

Kolin Hotel Megaron Salonda gerçekleştirilen söyleşi soru-cevap kısmıyla sona ererken, Pelin Çift ile Prof Dr. Tufan Gündüz ’Tarih Bizi Çağırıyor’ isimli kitaplarını okurları için imzaladılar.