ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:29

Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz ile ’Çanakkale’den Milli Mücadeleye’

Çanakkale’de Pelin Çift moderatörlüğünde, Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı, ’Çanakkale’den Milli Mücadeleye’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.2018 Troya Yılı organizasyonları kapsamında Çanakkale Valiliği...

Pelin Çift ve Prof. Dr. Tufan Gündüz ile 'Çanakkale'den Milli Mücadeleye'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çanakkale’de Pelin Çift moderatörlüğünde, Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı, ’Çanakkale’den Milli Mücadeleye’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.

2018 Troya Yılı organizasyonları kapsamında Çanakkale Valiliği himayesinde Umurbey Beldiyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kolin Hotel katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcıları Turan Yılmaz ile Tahir Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile eşi KADEM Çanakkale Şube Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu’nun yanı sıra çok sayıda tarihsever vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide konuşmacı Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün, izleyiciler arasında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın babası Ramazan Kaşıkçı’ya vatana ve millete böylesine hayırlı bir evlat yetiştirdiği için teşekkür ettiği esnada salonda duygusal anlar yaşandı.

Kolin Hotel Megaron Salonda gerçekleştirilen söyleşi soru-cevap kısmıyla sona ererken, Pelin Çift ile Prof Dr. Tufan Gündüz ’Tarih Bizi Çağırıyor’ isimli kitaplarını okurları için imzaladılar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku