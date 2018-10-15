ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:56

Suluca ve Beybaş köyleri köprü inşası tamamlandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca ve Beybaş köylerindeki tamamlanan köprü inşaatlarının ardından dolgu işlemi ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.Lapseki ilçesine bağlı Suluca ve Beybaş köylerindeki tamamlanan köprü inşaatlarının...

Suluca ve Beybaş köyleri köprü inşası tamamlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca ve Beybaş köylerindeki tamamlanan köprü inşaatlarının ardından dolgu işlemi ve çevre düzenlemeleri devam ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Suluca ve Beybaş köylerindeki tamamlanan köprü inşaatlarının ardından dolgu işlemi ve çevre düzenlemeleri devam ediyor. Lapseki İlçe Özel İdaresinden alınan bilgide Suluca köyü iki gözlü betonarme ve Beybaş köyü köprü genişletme yapım işinde sona yaklaşıldı. 16 Ağustos 2018 Perşembe günü başlayan çalışmalarda 75 günlük tamamlanma süresi verildi. İki köprünün toplam maliyetinin 197 bin lira olduğu belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku