Troya 2018 Çan Robot Yarışmaları başladı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği ve Çan Belediyesi ve Kale Grubu’nun destektekileriyle gerçekleştirilen 1. Troya 2018 Robot Ve Proje Yarışmaları Çan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen açılış töreniyle başladı.Düzenlenen...

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği ve Çan Belediyesi ve Kale Grubu’nun destektekileriyle gerçekleştirilen 1. Troya 2018 Robot Ve Proje Yarışmaları Çan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Düzenlenen açılış törenine Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Çan Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, Kale Gurubu Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Teknolojik araçların hızla değişimi ve gelişiminin toplumun değişimini kökten etkilediği vurgulayan Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, “Bizler değişimi yönlendirmek, onu toplumumuzun bir parçası olacak şekilde kanalize etmek gibi bir mesuliyetimizin var olduğuna inanıyoruz. Kendi öz değerleriyle barışık bir değişim sürecinin idame etmek ve meseleye böyle yaklaşmak durumundayız. Yeni Türkiye’yi inşa etmek için özgüveni yüksek, kendi medeniyet değerleriyle barışık ve potansiyelinin farkında bir nesil yetiştirmek zorundayız” dedi.

Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu ise,“Dünyada ciddi anlamda bir değişim var. Bu değişime ayak uyduramayan eğitim sistemleri okullar öğrenciler öğretmenler her kim olursa başarısızlığa mahkûm oluyor. Bugünkü bu proje yarışmasında da eğitim sistemimizin de özellikle Çanakkale’deki okullarımızın da bu değişime ayak uydurabildiği görüyoruz. Şunu biliyoruz dünya bir yere gidiyor ve inovasyon çağındayız. İşte okullarımız bu inovasyon hareketine ne kadar çok ayak uydururlarsa bugün olduğu bundan daha da çok yeni projelere hep birlikte şahit olacağız. Yerel yönetim olarak bizler ilçemizde böyle güzel bir organizasyonun yapılmasından ciddi keyif aldık ve elimizden gelen desteği de sağladık. İnşallah bundan sonrada eğitimin öğrencilerimizin gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından yarışmaya katılan robotların gösteri maçları gerçekleştirildi. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan gösteri maçlarının akabinde serbest kategoride yarışmaya katılan projelerin yer aldığı stantlar bir bir ziyaret edildi.

26 ve 27 Nisan tarihlerinde devam edecek proje ve robot yarışmalarında yüzlerce öğrenci geliştirdikleri proje ve robotlarını kıyasıya yarıştıracak. Mini sumo, çizgi takibi, sumo ve hızlı çizgi takibi kategorilerinde robotlar iki gün boyunca kıyasıya yarışacak. Serbest kategoride ise üç ana grupta 144 proje yarışacak. Bunlar, bilim ve teknoloji, değerler eğitimi ve çevre bilinci olmak üzere öğrenciler inovatif projelerini beğeniye sunacak.