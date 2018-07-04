ÇANAKKALE:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:43

Troya Müzesi hızla açılışa hazırlanıyor

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında yapımı hızlanan Troya Müzesi ve Tevfikiye Köyünde incelemelerde bulundu.Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye Köyü’ndeki Troya Müzesi içinde ve çevresinde...

Troya Müzesi hızla açılışa hazırlanıyor
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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında yapımı hızlanan Troya Müzesi ve Tevfikiye Köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye Köyü’ndeki Troya Müzesi içinde ve çevresinde devam eden ve yapımı hızlandırılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, Troya Müzesinden sonra Tevfikiye Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılan alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemesi ile yenileme ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Tavlı, hızlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Yardımcısı-İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü’den bilgi aldı.
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