Troya Yılında, 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali fırtınası esti

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilan yılını 2018 Troya Yılı...

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilan yılını 2018 Troya Yılı kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali fırtınası esti.

2018 Troya Yılı’nda Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü (ÇAFAD) ortaklığında gerçekleştirilen 1.Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivalinin Galasında, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, Ukrayna, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kazakistan, Makedonya, Kırgızistan, Moldovya, Romanya, Kuzey Osetya, Sırbistan, Rusya Federasyonu ve Nepal, Mersin, Burdur, Aydın, Bursa, Mardin, Erzurum, İzmir Sivas, Bitlis, Artvin, Manisa’dan katılan dans topluluklarının gösterileri yoğun ilgi ve katılımla büyük alkış aldı.

2018 Troya Yılı’nda, düzenlenen 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali, muhteşem bir gala programıyla sona erdi.