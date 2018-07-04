Turan: “Arsalarınızı satmayın, tarımdan vazgeçmeyin. Artık köyden kente değil, kentten köye göç başladı”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde yaptığı açıklamada, “Arsalarınızı satmayın, tarımdan vazgeçmeyin. Artık köyden kente değil, kentten köye göç başladı” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Kalkım’da tarım çok kıymetli. Çilek başta olmak üzere, biber başta olmak üzere bir çok alanda tarım imkanlarımız var. 4 bin 500 dönüm kapalı sulama sistemine kavuştu.Su varsa bereket var. Su varsa aynı tarla 3 kat 5 kat ürün vermeğe başlıyor. Bu çok kıymetli Ama biz sadece Kalkım’ın değil Çanakkale’nin tüm ilçelerini bölgelerini suyla ilgili gölet, baraj ne varsa zorluyoruz. Çünkü tarım bu ülkenin geleceği. Tarım su ile beraber kıymetli. Fakat tarım var su var yol yoksa kıymeti yok. Tarım var su var yol yok etiketleme, altyapı soğuk hava deposu yoksa yine kıymeti yok. Şimdi 3 saç ayağı var tarımın. Suyla ilgili tüm Çanakkale’mizin Kalkım’ımızın göletlerini barajlarını toparlıyoruz. Birçok gölet var bu bölgede. Yetmez Çanakkale köprüsü bu hattan geçecek. Buranın Çileğinin Avrupa’ya gitmesi için buranın ürünlerinin İstanbul’a rahat gitmesi için, büyük firmaların buradaki tarıma ilgi duyması için çok büyük bir alt yapı olacak. Barajla beraber köprü, tarım büyüyecek buralarda. Yetmez, tarım gıda sanayi bölgesi yapıyoruz. 3’üncü saç ayağı. O saç ayağı da bizim buradaki ürünlerimizin soğuk hava depoları meyve suları ihracatı etiketlemesi paketlemesi gibi çok farklı altyapı imkanları verecek. Ezine tarafında toplam bin 500 dönüm, 92 fabrikanın olacağı 8 bin tarım işçisinin olacağı devasa bir yer. Özetle bir su çok gölet ve barajımız yoluna girecek kapalı sistemle beraber. 2 ulaşım. Köprü otoban 3 paketleme vesaire ihracat imkanı OSB ile beraber tarımımızda 3 saç ayağı bittiğinde bunlar aynı anda planlanıyor. Köprümüz 2 sene sonra bitiyor, OSB 2 sene sonra bitiyor göletlerimiz zaten başladı devam ediyor. Hepsi bittiğinde sakın ha arsa satmayın, sakın ha tarımdan vaz geçmeyin artık köyden kentte değil, kentten köye göçün başladığı zamanları yaşayacağız. Tarımımız kıymetli ama daha kıymetli olacak. Çileğimiz kıymetli ama daha kıymetli olacak. Biber kıymetli ama daha iyisi olacak. Zeytini, peyniri, zeytinyağı ne varsa bu bölgede çok kıymetli hale gelmeye başlayacak” dedi.

Daha sonra Turan, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Mehmet Güngör, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Arslan, Akif Kulaç ve Salih Duran ile Pazarköy ve Yarış köylerini ziyaret etti.