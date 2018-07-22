Turan, Bozcaada’da Sağlık Lojmanları Temel Atma Törenine katıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirilen Sağlık Lojmanları Temel Atma Töreni, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçeye 2 bin metre kare üzerine yapılacak olan sağlık lojmanları, bin 200 metre kare kapalı alana sahip olacak. 12 daireden oluşacak lojman binası, yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak. Sağlık lojmanlarının temel atma töreni AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bazı firmalarda bilirsiniz marka çok kıymetlidir. Ama alt markalarda üst markalarla yarışmaya başlar. Bu çok kıymetli bir değerdir. Çanakkale’miz bir marka, tartışmasız tarihiyle, turizmiyle, ormanıyla. Ama Çanakkale’miz artık alt markalarıyla da üst marka kadar gündem olmaya başladı. Kazdağları çok özel bir marka, kollayarak, koruyarak turizmi geliştireceğiz. Troya bir alt marka, büyüterek tüm Türkiye’nin tüm dünyanın gündemine taşıyacağız. Gökçeada ve Bozcaada’mızda ayrı bir keyif alarak bir başka marka olarak yeni dönemde inşallah kendisinden söz ettirecek. Tüm sahilimizi kollayarak imarında yanlış yapmaya asla izin vermeyerek, kendi özel butik halini büyüterek Bozcaada’mızında Türkiye’mizinde herkesin tanıdığı bildiği gelmeyenin de yahu niye gitmedim diye üzüldüğü bir ilçe olmasını talep ediyoruz. Köyü olmayan tek ilçemiz en şirin ilçemiz. Hala daha Cenevizlilerden kalan Roma’dan kalan Osmanlı’dan kalan hatırasını bu günde yaşadığımız özel bir ilçemiz. Bu emaneti iyi kollayacağız. Tabi adamızın değişik sorunları var. Çözdüğümüz var, çözemediğimiz var. Nasıl ki yıpranma payı beklentisi içerisindeki sağlık çalışanlarımızın bir müjdesini verdim aynı şekilde keyifle söylüyorum ki Çanakkale’mizin ve özelde Bozcaada’mızın en büyük sorunlarından bir tanesi imar sorunuydu. İmarla ilgili meselede son dönem çıkan kanunlardan bir tanesi imar barışıydı biliyorsunuz. İmar barışıyla birlikte adamızda birçok yasal sorun geride kaldı. Artık imarla ilgili bu bölgede mahkeme dava gerginlik olmasını istemiyoruz. Bu yasanın ekim sonuna kadar süresi var tüm Bozcaadalı hemşerilerimizin asla yeni dönemde yanlış yapmamaları kaydıyla 2018’de hiçbir kaçak çivi çakma izni vermemek kaydıyla eski yapılan yanlışların ve ya etraflı konuların bu dönemde çözülmesini talep ediyoruz. Bu kanunda Çanakkale’de 13 bine yakın başvuru bekleniyor. Türkiye de 10 milyondan fazla başvuru bekleniyor. Bugün değerli Bozcaadalılar lojmanların temeli için bir aradayız. Normal şartlarda son dönemde Türkiye de devletimizin çok fazla lojman yapmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak adamız tarzı ulaşımın sorun olduğu yerlerde lojman normal ilçelere illere nazaran ekstra bir önem arz ediyor. Lojmanı olmayan adaya doktor gelir mi? Lojmanı olmayan adaya güvenlik güçlerimiz rahat gelebilir mi? Ada tarzı yerlerde mutlaka lojmanların ekstra politikayla büyütülmesi lazım. Bu günde sağlık çalışanlarımız için 12 tane daireden oluşan lojmanlarımıza kavuşuyoruz. Bakınız biz Bozcaada’mızda aile sağlığı merkezimiz ve aile hekimliğimize ilaveten ayda 3 defa sağlık il müdürlüğümüzün koordinesiyle iç hastalıkları uzmanımız gelmeye başladı. Bunun dışında bir futbol sahası projemiz vardı bunda da büyük bir mesafe aldık bakan değişikliğinden kaynaklı bir gecikmemiz söz konusu inşallah yeni bakanımızın imzasıyla bunu da hayata geçireceğiz. Çanakkale’mize bir müjdemiz daha oldu. 20’den fazla uzman ekibimiz dün itibariyle Çanakkale’mize atandı. Çanakkale’miz sağlıkta altın yıllarını yaşıyor” dedi.