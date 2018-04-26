Turan: “Gelibolu Ulaşım Anlamında Altın Çağını Yaşayacak”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, seçim çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. Uzun zamandır yapımı gündemde olan Gelibolu yeni Feribot Terminalinde nihai sonucu AK Parti Grup Başkanvekili Turan, “Gelibolu,...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, seçim çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. Uzun zamandır yapımı gündemde olan Gelibolu yeni Feribot Terminalinde nihai sonucu AK Parti Grup Başkanvekili Turan, “Gelibolu, ulaşım alanında altın çağını yaşayacak” şeklinde açıkladı.

Gelibolu yeni feribot terminali hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, terminalin yapılmasıyla beraber şehrin hem trafik anlamında rahat bir nefes alacağını hem de turizm alanında gelişeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Mevcut Gelibolu Feribot Terminali Çanakkale’mizin ve ilçelerimizin büyümesinden dolayı yaşanan yoğunluğa cevap veremiyor. Uzun zamandır yapımı gündemde fakat bazı bürokratik gecikmelerden dolayı yeni feribot terminali yapılamıyordu. Yaptığımız görüşmeler ve çalışmaların sonucunda sorunları ortadan kaldırarak artık hızlı bir şekilde çalışmalara başlıyoruz. Gelibolu Feribot Terminali İnşaat İhalesi’ni kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Buna göre 40 bin metre alan üzerinde kurulu, 2 ayrı terminal ve 4 rampadan oluşan yeni feribot terminalinin temel atma töreni Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Yeni terminalin 18 ay sonra hizmet verecek şekilde yapılması planlanıyor. Mevcut iskelenin yaklaşık 2 km gerisinde olacak terminal, Gelibolu’ya, Çanakkale’ye uzun yıllar hizmet edebilecek modern bir tesis olacak. Yeni feribot iskelesiyle birlikte, aynı anda birden fazla geminin rampaya yanaşması, hızlı araç transferi gibi kolaylıklar sayesinde Gelibolu-Lapseki hattındaki deniz ulaşımı daha da hız kazanmış olacak; Boğaz’ı geçiş süreleri kısalacak. Yeni feribot terminali ile beraber şehrimiz hem trafik anlamında rahat bir nefes alacak hem de turizm alanında gelişme sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, Gelibolu-Eceabat arasında yapımı devam eden yol çalışmaları ve yeni feribot terminaliyle beraber Gelibolu İlçemiz ulaşım alanında altın çağını yaşayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemiz ulaşım aksı görevi üstelenecek. Projemizin Gelibolu’muza hayırlı olmasını dilerim” dedi.