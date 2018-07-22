ÇANAKKALE:
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22 Temmuz 2018 Pazar 14:16

Turan’dan, Bozcaada’ya ziyaret

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesini ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ilçede 10-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bağbozumu Festivali öncesinde bir bağda üzüm topladı.Bozcaada ilçesini...

Turan'dan, Bozcaada'ya ziyaret
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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesini ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ilçede 10-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bağbozumu Festivali öncesinde bir bağda üzüm topladı.

Bozcaada ilçesini ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ ve protokol üyeleri ile birlikte bir üzüm bağında üzüm topladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Çanakkale’mizin her köşesi bir marka. Bu markamızın bir diğer güzelliği de her bölgemizin ayrı kendi bölgesinin hayata geçirmesi. Bugün Bozcaada’mızdayız 10-16 Ağustos tarihlerinde Bozcaada’mızdaki ‘bağ bozumu törenleri’ için buradayız. Bozcaada’mızın turizmi kadar tarımı da, üzümü de çok kıymetli. Bağ bozumu törenlerinde olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm ülkemiz ve dünyaya bu üzümlerin tanıtılması en büyük hedeflerimizden bir tanesi” dedi.
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