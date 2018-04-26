Türkiye’nin önde gelen köşe yazarları Çanakkale’ye gelecek

2018 Troya Yılı’nın en büyük destekçisi GESTAŞ, Türkiye’nin önde gelen köşe yazarlarını Çanakkale’ye getiriyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi işbirliğinde 2018 Troya Yılı GESTAŞ Troya Medya Buluşmaları etkinliği çerçevesinde 5 hafta boyunca 10 usta gazeteci, Çanakkalelilerle bir araya gelecek. GESTAŞ Troya Medya Buluşmalarının ilk misafirleri; Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık ve Habertürk Gazetesi yazarı ve TV yorumcusu Nihal Bengisu Karaca. İki usta gazeteci, 28 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’ da Troya Kültür Merkezi’nde Türkiye gündemini değerlendirecek.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener ise 5 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde yine GESTAŞ’ın konuğu olacak. Etkinlik, yeni yazarlarla 10 Mayıs, 19 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde de gerçekleşecek.