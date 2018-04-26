ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 14:34

Türkiye’nin önde gelen köşe yazarları Çanakkale’ye gelecek

2018 Troya Yılı’nın en büyük destekçisi GESTAŞ, Türkiye’nin önde gelen köşe yazarlarını Çanakkale’ye getiriyor.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi işbirliğinde 2018 Troya Yılı GESTAŞ Troya Medya Buluşmaları etkinliği...

Türkiye'nin önde gelen köşe yazarları Çanakkale'ye gelecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

2018 Troya Yılı’nın en büyük destekçisi GESTAŞ, Türkiye’nin önde gelen köşe yazarlarını Çanakkale’ye getiriyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi işbirliğinde 2018 Troya Yılı GESTAŞ Troya Medya Buluşmaları etkinliği çerçevesinde 5 hafta boyunca 10 usta gazeteci, Çanakkalelilerle bir araya gelecek. GESTAŞ Troya Medya Buluşmalarının ilk misafirleri; Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık ve Habertürk Gazetesi yazarı ve TV yorumcusu Nihal Bengisu Karaca. İki usta gazeteci, 28 Nisan Cumartesi günü saat 19:00’ da Troya Kültür Merkezi’nde Türkiye gündemini değerlendirecek.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener ise 5 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’da İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde yine GESTAŞ’ın konuğu olacak. Etkinlik, yeni yazarlarla 10 Mayıs, 19 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde de gerçekleşecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku