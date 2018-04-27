ÇANAKKALE:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:54

Umurbey Belediye Bülteni çocuklara emanet

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi’nin kurumsal bülteni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Umurbey Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlandı.’23 Nisan Özel Sayısı’ olarak çıkan Umurbey...

Umurbey Belediye Bülteni çocuklara emanet
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi’nin kurumsal bülteni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Umurbey Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlandı.

’23 Nisan Özel Sayısı’ olarak çıkan Umurbey Belediye Bülteni, Başkan Sami Yavaş’ın jestiyle Umurbey Ortaokulu öğrencileri tarafından yayına hazırlandı.

Derginin bu sayıdaki imtiyaz sahibi Umurbey Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna olurken, sorumluluğunu Umurbey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şerife Karabıyık üstlendi.

Şerife Karabıyık, İsmail Doğan ve Uğur Karabıyık’ın okul dergisi çalışma ekibinde yer aldığı sayıda, Eser İnceleme ve Seçme Kurulu ise Özüm Tosunoğlu, Zeynep İrem Aslan, Melike Nisa Ulaş, Şevval Savaş, Süreyya Necmi Yazıcı isimlerinden oluştu.

Dergide neler var?

İçeriklerini Umurbey Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı derginin kapağında Umurbey Belediyesi’nde yapılan ve Belediye Başkanı Sami Yavaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Umurbey Ortaokulu 8-A sınıfı öğrencisi Özüm Tosunoğlu’na devrettiği devir teslim töreni ile Başkan Yavaş’ın 23 Nisan mesajı yer alıyor.

Dergide ayrıca, Umurbey Ortaokulu öğrencilerinin Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile yaptıkları röportajların yanı sıra önemli günlerde yapılan okul etkinlikleri, Umurbey’in tarihçesi, okul projeleri, Umurbey Belediyesi’ne ait güncel haberler gibi içerikler bulunuyor.
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