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26 Nisan 2018 Perşembe 13:30

Umurbey Belediyespor, Kütahya Belediyespor’a mağlup oldu

Bölgesel Basketbol Ligi’nde Kütahya Belediyespor’a konuk olan Umurbey Belediyespor salondan 68-62 mağlup ayrıldı.Umurbey Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi beşinci maçında Kütahya Belediye ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Spor Salonu’nda...

Umurbey Belediyespor, Kütahya Belediyespor'a mağlup oldu
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Bölgesel Basketbol Ligi’nde Kütahya Belediyespor’a konuk olan Umurbey Belediyespor salondan 68-62 mağlup ayrıldı.

Umurbey Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi beşinci maçında Kütahya Belediye ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf 68-62’lik skorla ev sahibi Kütahya Belediyespor oldu. Bu sonucun ardından beşinci maçta üçüncü yenilgisini alan Umurbey Belediyespor puan cetvelinde dördüncü sıraya geriledi. Umurbey Belediyespor gruptaki altıncı maçında 2 Mayıs Çarşamba günü Ankara Anadolu Basket’i konuk edecek.
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