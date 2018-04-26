Bölgesel Basketbol Ligi’nde Kütahya Belediyespor’a konuk olan Umurbey Belediyespor salondan 68-62 mağlup ayrıldı.Umurbey Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi beşinci maçında Kütahya Belediye ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf 68-62’lik skorla ev sahibi Kütahya Belediyespor oldu. Bu sonucun ardından beşinci maçta üçüncü yenilgisini alan Umurbey Belediyespor puan cetvelinde dördüncü sıraya geriledi. Umurbey Belediyespor gruptaki altıncı maçında 2 Mayıs Çarşamba günü Ankara Anadolu Basket’i konuk edecek.
Umurbey Belediyespor, Kütahya Belediyespor’a mağlup oldu
Bölgesel Basketbol Ligi’nde Kütahya Belediyespor’a konuk olan Umurbey Belediyespor salondan 68-62 mağlup ayrıldı.Umurbey Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi beşinci maçında Kütahya Belediye ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Spor Salonu’nda...