Umurbey Belediyespor rahat kazandı

Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Umurbey Belediyespor, karşılaşmadan 92-59 galibiyetle ayrıldı. Umurbey Belediyespor, bu sonucun ardından gruptaki altıncı maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

Çanakkale’de Anafartalar Spor Salonu’nda Ankara Anadolu Basket’i konuk eden Umurbey Belediyespor rakibini 92-59 mağlup etti.

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