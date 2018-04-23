Umurbey’de 23 Nisan coşkusu

Şenliğe katılan çocuklar, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve yarışmalarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Başkan Yavaş’ın, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamasıyla başlayan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Umurbey Belde Stadı’nda gerçekleştirilen kutlama törenine, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile eşi KADEM Çanakkale Şube Başkanı Aynur Tuna Yavaş, Lapseki Garnizon Komutanlığını temsilen Kıdemli Başçavuş Murat Filiz, Umurbey İlkokulu Müdürü Ahmet Akyol, AK Parti Umurbey Belde Teşkilat Başkanı Hakkı Korkmaz, Umurbey Belediyesi Şirket Müdürü Önder Çetinkaya ile öğretmenler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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