Umurbey’de 23 Nisan coşkusu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Umurbey Belde Stadı’nda gerçekleştirilen kutlama törenine, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile eşi KADEM Çanakkale Şube Başkanı Aynur Tuna Yavaş, Lapseki Garnizon Komutanlığını temsilen Kıdemli Başçavuş Murat Filiz, Umurbey İlkokulu Müdürü Ahmet Akyol, AK Parti Umurbey Belde Teşkilat Başkanı Hakkı Korkmaz, Umurbey Belediyesi Şirket Müdürü Önder Çetinkaya ile öğretmenler, öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Yavaş’ın, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamasıyla başlayan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.
Umurbey İlkokulu öğrencileri seslendirdikleri 23 Nisan şiirleri ve dans gösterileriyle hünerlerini sergiledi.
Umurbey Belde Stadı’ndaki törenin sona ermesinin ardından kutlamalar Umurbey Belediyesi’nin düzenlediği 3. Geleneksel Tetince Asırlık Çınarı 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde devam etti.Şenliğe katılan çocuklar, palyaço gösterisi, yüz boyama etkinliği ve yarışmalarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.