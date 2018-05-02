Yabancı uyruklu vatandaşlar Türkçe öğreniyor

Çanakkale’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Yabancılara Türkçe Öğretimi’ kursları açıldı.

’Yabancılara Türkçe Öğretimi’ kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından belgeleri verilmek üzere tören düzenlendi. Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan kursiyerler ile sohbet etti. Kursiyerlerin Türkçe okuma ve yazmayı öğrenerek, sosyal yaşamlarını daha kolay sürdürebilme imkanı bulacaklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan törenin sonunda kursiyerlere okuryazarlık belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

8 öğretmenin görev aldığı, farklı yaş gruplarında açılan toplam 14 kursta, 202 kursiyer eğitime katıldı.