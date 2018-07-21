Yenice’de köy yolları betondan yapılıyor

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç ve Oktay Arslan 2018 yılı Köydes Projesi kapsamında yapımı devam eden 6 kilometre uzunluğundaki Soğucak, Sarıçayır, Çamoba ve Taban Köyü Grup yolundaki beton yol...

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç ve Oktay Arslan 2018 yılı Köydes Projesi kapsamında yapımı devam eden 6 kilometre uzunluğundaki Soğucak, Sarıçayır, Çamoba ve Taban Köyü Grup yolundaki beton yol çalışmaları yerinde inceledi.

Yenice ilçesine bağlı Soğucak, Sarıçayır, Çamoba ve Taban köylerinin Grup yolunun betondan yapım çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Akif Kulaç ile Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan köyülerle bir süre sohbet etti.Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan,”Yenice ilçesine bağlı köy yollarında ilk kez uygulanan beton yol yapım çalışması, pekmezli rampasından Taban köyüne kadar 6 kilometre uzunluğunda. Şu an 4 kilometrelik bölümünün tamamlandığını geri kalan 2 kilometre yolunda bir ay içinde bitirilerek grup köylerin hizmetine sunulacak. Ardından Pazarköy - Çınar köyü ile Kalkım Beldesi - Akçakoyun Köyü arası beton yol yapım çalışmalarına başlanacak” dedi.