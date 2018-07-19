ÇANKIRI:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:33

Başkan Boz, "Halkımızın dertleriyle dertleniyoruz"

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, devraldığı başkanlık görevini "Vatandaşın derdi derdimdir" diyerek yürütüyor. Koltuk başkanlığı yapmayacağını her fırsatta dile getiren Başkan Boz, vatandaşlarla yüz yüze iletişime geçiyor.Belediye...

Başkan Boz, 'Halkımızın dertleriyle dertleniyoruz'
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Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, devraldığı başkanlık görevini "Vatandaşın derdi derdimdir" diyerek yürütüyor. Koltuk başkanlığı yapmayacağını her fırsatta dile getiren Başkan Boz, vatandaşlarla yüz yüze iletişime geçiyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, başkanlık makamındaki çalışmalarından sonra Çankırı halkının istek ve önerilerini yerinde çözmek için vatandaşları ziyaret ediyor. Çankırı halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Boz, halktan gelen istekleri ilgili müdürlüklere ile hızlıca çözdürüyor. Boz, "Vatandaşımızın derdi derdimizdir. Bunu göstermek için vatandaşlarımızı iş yerlerinde, müsaitlerse evlerinde ziyaret ediyoruz. Bir bardak çaylarını içip yüreklerine dokunmak, varsa sıkıntılarını ve isteklerini dinlemek istiyoruz. Halkımızın muhatabı biziz. Bizler de bu şehrin yerel yönetiminin en önemli bir parçası olarak hizmetlerimizi halkımızı memnun edecek şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bize karşı duydukları güven ve gösterdikleri samimiyet işlerimizi daha da kolay ve keyifli hale getiriyor. Yüz yüze iletişim sayesinde vatandaşlarımızla aramıza hiçbir engel koymayıp birbirimizi daha iyi anlamış ve daha sağlıklı ilişkiler kurmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.
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