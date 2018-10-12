Belediyeden çocuklara özel 'park etkinliği'

Çankırı Belediyesi, Ramazan aylarında başlattığı Ramazan Sokağı etkinliklerini parklara taşıdı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ndan başlayan etkinlikler, özellikle parka oyun oynamaya gelen çocukların ilgi odağı oldu.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, kış mevsimi yaklaşmadan parklara oynamaya gelen çocuklar için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na gelen çocuklar, yöresel masalları dinlerken kukla gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri ile eğlendi. Çocuklara macun ve pamuk şeker ikramı da yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, etkinliğin hava koşulları el verdiğince büyük parklarda devam ettirileceğini söyledi. Etkinliğin bu hafta sonu iki gün boyunca saat 15.00’ten itibaren Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda devam edeceği bildirildi.