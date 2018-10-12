ÇANKIRI:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:36

Belediyeden çocuklara özel "park etkinliği"

Çankırı Belediyesi, Ramazan aylarında başlattığı Ramazan Sokağı etkinliklerini parklara taşıdı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ndan başlayan etkinlikler, özellikle parka oyun oynamaya gelen çocukların ilgi odağı oldu.Çankırı Belediye...

Belediyeden çocuklara özel 'park etkinliği'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çankırı Belediyesi, Ramazan aylarında başlattığı Ramazan Sokağı etkinliklerini parklara taşıdı. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ndan başlayan etkinlikler, özellikle parka oyun oynamaya gelen çocukların ilgi odağı oldu.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, kış mevsimi yaklaşmadan parklara oynamaya gelen çocuklar için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’na gelen çocuklar, yöresel masalları dinlerken kukla gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri ile eğlendi. Çocuklara macun ve pamuk şeker ikramı da yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, etkinliğin hava koşulları el verdiğince büyük parklarda devam ettirileceğini söyledi. Etkinliğin bu hafta sonu iki gün boyunca saat 15.00’ten itibaren Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda devam edeceği bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku