Belediyenin çocuk korosu ve halk oyunları ekibi doldurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayan Çankırı Belediyesi, 23 Nisan akşamını Belediye Çocuk Korosunun şarkıları ve Çocuk Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile şenlendirdi.100. Yıl Kültür Merkezinde...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayan Çankırı Belediyesi, 23 Nisan akşamını Belediye Çocuk Korosunun şarkıları ve Çocuk Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile şenlendirdi.

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çankırı’da 23 Nisan yine coşku ile karşılandı. Belediyenin düzenlediği programda çocuklar bir yıllık emeklerini büyüklere sergiledi. Belediye Çocuk Korosu birbirinden güzel şarkılar seslendirirken, küçük ustalar da bağlamayı konuşturdu. Sahneyi dolduran 79 öğrenci, şarkıları ile salondakilerden yoğun alkış aldı. Konserin ardından sahne alan Belediye Çocuk Halk Oyunları Ekibi yöresel halk kıyafetleri, oyunları ve büyükleri aratmayan duruşları ile büyük beğeni topladı. Çocuklar, performansları ile 23 Nisan Şenliklerine damga vurdu.

23 Nisan şenliklerinde görev alan çocukları kutlayan Belediye Başkanı İrfan Dinç, eşi Zeynep Perihan Dinç ve protokol ile birlikte çocuklara Başarı Belgesi ve hediye takdim etti. Bugün sözün asıl sahibini çocuklar olduğunu belirten Başkan Dinç, "Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız için ne yapılması gerekiyorsa gücümüzü sonuna kadar sarf ederek elimizden geleni yapıyoruz. Hiç bir gayret çocuklarımıza verdiğimiz emeklerin sonucunda bize sağladığı mutluluğu sağlamıyor. Bu çocuklarımız bulundukları her noktaya mühürlerini vuracağına inanıyorum" dedi.