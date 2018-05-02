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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:12

ÇAKÜ öğrencileri KKTC’den 3 birincilikle döndü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Oyunları’nda Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri göstermiş oldukları üstün performans ve aldıkları başarılarla göz doldurdu.Uluslararası...

ÇAKÜ öğrencileri KKTC'den 3 birincilikle döndü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Üniversite Arama Kurtarma Oyunları’nda Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri göstermiş oldukları üstün performans ve aldıkları başarılarla göz doldurdu.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı işbirliği ile düzenlenen "Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2018(IUSARGames2018)", 19 üniversitenin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’de gerçekleştirildi.

Yarışmaya ilk kez katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik - Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri, "Temiz Beton Çalışması ve Enkazdan Yaralı Kurtarma", "En İyi Takım Lideri" ve "Trafik Kazasına Müdahale ve Yaralı Kurtarma" alanında almış oldukları birinciliklerle jüri ve izleyiciler tarafından büyük takdir topladı.

Öğrencilerini yarışmada yalnız bırakmayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deprem kuşağında yer aldığını, bu nedenle de arama kurtarma faaliyetleri ve eğitimlerinin geliştirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Üniversitemiz Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerinin her zaman bu bilinç ve sorumlulukta eğitimlerini sürdürmeleri için üniversite yönetimi ve öğretim elemanlarımız ile beraber azami gayret gösteriyoruz. Göstermiş olduğumuz bu gayretin de uluslararası bir yarışmada başarı ve ödüle dönüşmesi bizi son derece mutlu etti" dedi.
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