ÇANKIRI:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:09

Çankırı Belediyesi, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı’nı kutladı

24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı dolayısıyla Çankırı Belediyesi tarafından basın mensuplarına program düzenlendi.Çankırı Belediye Başkanvekili Selahattin Aykurt, "24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Günü’nü şahsım ve kurumumuz adına...

Çankırı Belediyesi, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı'nı kutladı
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24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı dolayısıyla Çankırı Belediyesi tarafından basın mensuplarına program düzenlendi.

Çankırı Belediye Başkanvekili Selahattin Aykurt, "24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Günü’nü şahsım ve kurumumuz adına kutluyorum. Gazeteci, televizyoncu, radyocu ve internet üzerinden yayın yapan büyün haber sitelerinde görev yapan basın mensupları her zaman vatandaşlarımızın sesi, gözü kulağı olmuştur. Biz de bunu canlı olarak yaşıyoruz, her zaman eleştirilerinizle şehirde eksik bıraktığımız işleri hemen hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Kamuoyunun aydınlatılmasında önemli görevler üstlenen gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diler, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlar, sansürsüz nice yıllar dilerim" dedi.

Programa Çankırı Belediye Başkanının acil toplantısı çıkmasından dolayı Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Öztürk ve Selahattin Aykurt, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muharrem Ovacıklı ve basın mensupları katıldı.
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