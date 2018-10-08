ÇANKIRI:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:02

Çankırı’da fiyat artışlarına denetimler başladı

Çankırı Belediyesi Zabıtası, İl Ticaret, Emniyet ve Maliye Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası ekiplerinden oluşan komisyon, döviz kurlarındaki yükselişler nedeni ile gereksiz yere fiyat artırımı yapılıp yapılmadığını kontrol...

Çankırı'da fiyat artışlarına denetimler başladı
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Çankırı Belediyesi Zabıtası, İl Ticaret, Emniyet ve Maliye Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası ekiplerinden oluşan komisyon, döviz kurlarındaki yükselişler nedeni ile gereksiz yere fiyat artırımı yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye başladı. Denetimler kapsamında şehir merkezindeki tüm toptancılar denetlenecek.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, dövizdeki dalgalanmalardan etkilenmeyecek ürünlerin fiyatında gereksiz artış yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan ve vatandaşı mağdur eden işletmelere taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

Tüketici haklarını korumaya yönelik başlatılan denetimler için Çankırı Belediyesi Zabıta, İl Ticaret, Emniyet ve Maliye Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası ekiplerinden bir komisyon oluşturuldu. Tüm ürünleri denetleyen komisyon, özellikle vatandaşların çok tükettiği ürünlerde gereksiz yere yapılan fiyat artışlarını kontrol ediyor. Ürünlerin depoya giriş ve çıkış faturalarının incelendiği denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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