ÇANKIRI:
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11 Ekim 2018 Perşembe 17:37

Çankırı’da nadas alanları değerlendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 9 ilde başlatılan nadas alanlarının etkin bir şekilde tarımsal üretimde kullandırılmasına ve arz açığı olan bitkisel ürünlerin, üretimlerinin geliştirilmesine...

Çankırı'da nadas alanları değerlendiriliyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 9 ilde başlatılan nadas alanlarının etkin bir şekilde tarımsal üretimde kullandırılmasına ve arz açığı olan bitkisel ürünlerin, üretimlerinin geliştirilmesine yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Çankırı’da da çalışmalar başlatıldı.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Çakır, yeni başlatılan "Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi" kapsamında arpa tohumu dağıtımına katıldı. Çakır, aynı olarak tohum hibe edilerek üreticilerin üç yıl süre ile arazilerini boş bırakmadan üretim yapmalarını taahhüt altına alınarak hibe sözleşmesinin üretici ile il ve ilçe müdürlüğü arasında imzalandığını ve tohumların dağıtımına başlandığını belirtti.

Proje kapsamında birinci yıl arpa ikinci yıl nohut üçüncü yıl arpa ekimi yapılacağını aktaran Çakır, "Tohumların çiftçilerimize hayırlı olması, bereketli olması ve iklimsel verilerinde uygunluğu ile inşallah çiftçilerimizin yüzünü güldürür" dedi.

İl Müdürü Osman Çakır, bakanlık yetkililerine ve tedarik yapan Tarım Kredi Kooperatifine, çiftçilere ve emeği geçenlere teşekkür ederek projenin Çankırı’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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