Çankırı’da sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımı kapsamında Çankırı’da 116 adet ekstasy olduğu düşünülen madde yakalandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı ve kullanımı kapsamında Çankırı’da 116 adet ekstasy olduğu düşünülen madde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 19 Temmuz günü Ilgaz ilçesi Şentepe Mahallesi Naili Baba Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. R.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada 116 adet ekstasy olduğu düşünülen sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü R.E.’ye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Arama sırasında bulunan maddeye ise el konuldu.