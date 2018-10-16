ÇANKIRI:
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16 Ekim 2018 Salı 15:51

Çankırı’daki 3 bin 300 öğrenci sinemayla buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında yurt genelinde...

Çankırı'daki 3 bin 300 öğrenci sinemayla buluşacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında yurt genelinde 1 milyon öğrenci beyaz perde ile tanışacak.

"Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi çerçevesinde 3 bin 298 öğrenci bu hafta sinema ile buluşacak. Yunus AVM’de bulunan Sinema salonuna gelen öğrenciler belirlenen filmleri izledi. Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şuayip Büyükyavuz ve Kültür ve Turizm Müdürü M. Kemal Karatar’ın da öğrencilere eşlik ettiği sinema gösterimlerinde çocuklar ücretsiz film izledi.

Gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, "1 milyon öğrenci sinemayla buluşuyor projesi bu. Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği beraber düzenliyor. Bu sene 3 bin 300 öğrenciyi getirmeyi planlıyoruz. Geçen sene hedeflediğimiz sayıyı tutturamadık. Biz mi beceremedik öğrencilerimiz mi sevmedi bilmiyorum. Bu sene inşallah bunu tutturacağız" dedi.

Geçen sene ilki yapılan etkinliğin bu sene ikincisini yaptıklarını dile getiren Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, il genelinde 27 ortaokuldan toplam 3 bin 298 öğrencinin belirlenin filmleri izleyeceğini dile getirdi.

Öztürk, "Çankırı genelinden 3298 öğrencimiz, öğretmenleri nezaretinde Çankırı Merkez Yunus AVM’de bulunan Sinema Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği filmleri izleyeceklerdir" şeklinde konuştu.

Öğrenciler bir hafta boyunca "Bizim köyün şarkısı, Ayla, Ertuğrul 1890, Son Mektup ve Doru" filmlerini izleyecek.
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