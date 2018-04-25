Çankırılı 200 şehit için 200 ağaç diktiler

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü içinde oluşturulan Şehitler Tepesi’ne 200 Çankırılı şehit için 200 ağaç dikildi.

ÇAKÜ Uluyazı Kampüsü içinde yer alan Şehitler Tepesi’ne Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından organize edilen "200 Çankırılı şehit için 200 ağaç dikilmesi" programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşması Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel kol tarafından yapıldı. Konsey Başkanı Kol, kendilerine destek olan Rektör Ayrancı ile yetkililere teşekkür etti.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı yaptığı konuşmada, "Bu Şehitler Tepesi alanını oluşturmak üniversite olarak bizim için bir mecburiyetti. Çünkü biz Emir Karatekin’in torunlarıyız, oda burayı yurt etmek için gönül coğrafyası haline getirmek için geldi buraları fethetti. Biz onların torunları olarak buradayız. Bildiğiniz gibi Çankırı’nın 200 şehidi var bu nedenle burada 200 ayrı ağacı dikeceğiz. Şehitlerimiz ölümü öldüren insanlar. Ölümü öldürmüş 200 şehidimiz burada dikilecek ağaçların manevi gölgesinde dinlenecekler. Bu çalışmada emeği geçen ve destek veren tüm kurumlara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çankırı’da 200 şehidimiz var, yaklaşık 100 şehit ailemiz buradaydı. Bizzat kendi evlatlarının adına çam ağaçlarını kendiler diktiler. Duygulu anlar yaşandı. Bazı öğrencilerimiz de gözyaşlarına sahip olamadı” diye konuştu.

Daha sonra hazırlanan alana ağaçlar şehit aileleri ve öğrenciler ile birlikte dikilerek ağaçlara şehitlerin isimleri asıldı. Program şehitlere edilen dua ile son buldu.