ÇANKIRI:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:05

Çankırılı güreşçi milli takımda

Çankırı Belediyespor’un 125 kg serbest stil ağır sıklette mücadele eden güreşçisi Harun Ulusoy, bu kez milli takım kadrosunda Çankırılıları temsil edecek.Genç güreşçi, 4-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek...

Çankırılı güreşçi milli takımda
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Çankırı Belediyespor’un 125 kg serbest stil ağır sıklette mücadele eden güreşçisi Harun Ulusoy, bu kez milli takım kadrosunda Çankırılıları temsil edecek.

Genç güreşçi, 4-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan M. Atalay-Y. Erkan Şampiyonlar Turnuvası’nda milli takım kadrosunda yer alacak.

Uluslararası bir turnuvada milli takım kadrosuna girerek Şampiyonlar Turnuvası’nda Çankırı’yı temsil edecek olan Harun Ulusoy, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz’u ve Kulüp yöneticilerini sevindirdi. Geçtiğimiz aylarda Çorum’da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda arka arkaya çıktığı üç maçta da rakiplerini tuş ederek yenen Ulusoy, otoritelerin dikkatini üzerine çekmişti. Şampiyonada çeyrek finale yükselen ve Türkiye 7.si olarak ulusal müsabakaların kapısını aralayan genç güreşçi, İstanbul’da düzenlenecek olan M. Atalay-Y. Erkan Şampiyonlar Turnuvası’nda Milli Takım kadrosuna dâhil edildi.

Çankırı Belediye Spor Kulübünün Çankırı’da yetiştirdiği ve keşfettiği genç güreşçiler ile Çankırı Güreşinin çimentosu haline geldiğini vurgulayan Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Son yıllarda Çankırı Belediyespor olarak güreş branşında ulusal ve uluslararası dereceler elde ettik. Bu başarıların ve azimli çalışmaların meyvesini toplamaya başladık. Artık, sporcular arayan değil, milli takıma sporcular gönderen bir kulübümüz var. Sporcularımız, bizim güvenimizi ve desteğimizi boşa çıkarmadı. Seyfettin Karadeniz hocamız başta olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Sporcularımızın hepsiyle de gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.
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