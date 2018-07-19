ÇANKIRI:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:47

Çankırı’ya 2018 yılında 474 milyon TL ödenek

2018 yılı üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Birlik Salonu’nda yapıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ile kurum yetkilileri katıldı.

Çankırı'ya 2018 yılında 474 milyon TL ödenek
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2018 yılı üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Valilik Birlik Salonu’nda yapıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ile kurum yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, "2018 Yılı Yatırım programında toplam proje 675, biten 172, devam eden 310, başlanmayan 132, proje tutarı 3 milyar 822 milyon TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 244 milyon TL, 2018 yılı ödeneği 474 milyon 53 bin TL, dönem sonuna kadar yapılan harcama 178 milyon 863 bin TL’dir." dedi. Yatırım programında yer alan projeler temelde ilimizin sosyo-ekonomik göstergelerini ve kamu hizmetlerini iyileştirici niteliktedir. Devletimizin tahsis etmiş olduğu ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması için yıl içerisinde her düzeydeki personel görevini özenle ve gayretle yerine getirecektir" dedi.

Vali Yardımcısı Aslaner’in konuşmasının ardından yatırımlara ilişkin değerlendirmeler ve bölge müdürlerinin sunumlarıyla toplantı sona erdi.
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