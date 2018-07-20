ÇANKIRI:
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20 Temmuz 2018 Cuma 18:06

Çankırı’ya 27 adet hız kesici yerleştirildi

Çankırı Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine son iki ay içerisinde şehrin muhtelif alanlarına 27 adet hız kesici yerleştirdi. Zabıta ekipleri tarafından belirlenen noktalarda eksik ve hasarlı hız kesiciler de yenilendi.Çankırılıların...

Çankırı'ya 27 adet hız kesici yerleştirildi
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Çankırı Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine son iki ay içerisinde şehrin muhtelif alanlarına 27 adet hız kesici yerleştirdi. Zabıta ekipleri tarafından belirlenen noktalarda eksik ve hasarlı hız kesiciler de yenilendi.

Çankırılıların sağlığı ve güvenliği için denetimlerini aralıksız yürüten Zabıta Müdürlüğü, şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına hız kesiciler yerleştirdi. Zabıta ekipleri, araçların hızlı bir şekilde geçmesini engellemek ve yayaların güvenli bir şekilde yürümelerini sağlamak amacı ile şehrin 27 noktasına daha kasisler monte etti.

Vatandaşlardan yoğun istek gelmesi üzerine böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Boz, zabıta ekiplerinin özellikle yaya geçişi için risk oluşturabilecek noktalara hız kesiciler yerleştirerek vatandaşlar için güvenlik önlemi aldıklarını kaydetti. Boz, hizmetlerinin merkezinde Çankırı halkına huzurlu, mutlu ve güvenli bir yaşam sunmak olduğunu ifade etti.
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