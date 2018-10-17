ÇATSO ve ÇTB’den "Enflasyona Topyekun Mücadele"ye destek

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (ÇATSO) ve Çankırı Ticaret Borsası (ÇTB) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında Enflasyona Topyekun Mücadele Programı’na destek veriyor.’Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katılımcı sayısı...

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası (ÇATSO) ve Çankırı Ticaret Borsası (ÇTB) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında Enflasyona Topyekun Mücadele Programı’na destek veriyor.

’Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na katılımcı sayısı Türkiye genelinde bin 200’ü bulurken ÇATSO ve ÇTB’de bu mücadeleye destek vereceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan programa destek veren Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası ve Çankırı Ticaret Borsası ortak bir basın açıklaması yaptı.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasında, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten ve yönetim kurulu üyeleri ile Çankırı Ticaret Borsası Başkanı Erdal Aslan ülke genelinde başlatılan kampanyaya destek verdiklerini ifade ettiler.

Ortak basın açıklamasını okuyan ÇATSO Başkanı Hayrettin Çelikten, "Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002’den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır” dedi.

Çelikten, "Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı’nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Eskiden biliyorsunuz köylerde imece vardı. Bir iş yapılacağı zaman köydeki herkes el birliği içinde hareket eder ve o işi kısa sürede bitirirdi. Enflasyonla mücadelede böyle olmalı, aynı imece gibi. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir" ifadelerine yer verdi.

Çankırı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aslan, "İnşallah üyelerimizde gereken ilgi ve alakayı gösterir ve gerekli indirimlerde bulunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklama sonrasında toplantı sona erdi.