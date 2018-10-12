ÇANKIRI:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:35

Çocuk evlerinden lezzet şöleni

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yemek yarışması düzenlendi.İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen...

Çocuk evlerinden lezzet şöleni
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Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yemek yarışması düzenlendi.

İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yemek yarışmasına Karatekin, Yaren ve Çınar olmak üzere üç grup katıldı ve yarışmanın birincisi Çınar Grubu oldu.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacı Ali Dinlenme Tesislerinde yemek yarışması düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, etkinlik hakkında bilgi vererek, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle böyle bir etkinlik planladık. Çocuk evi modellerinde çocuklarımız mükemmel davranışlar kazandı. Harika şeyler yapmaya başladılar. Bugün de kendilerinin sunumlarıyla başından sonuna kadar yapmış oldukları yemeklerle yemek yarışması programı yaptı" dedi.

Açılış konuşmasından sonra yemek yarışmasına geçildi. Jüri üyeliğini Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Nigar Yılmaztürk, İsmail Hakkı Başyiğit ve Zeynep Şahinoğlu’nun yaptığı yarışma sonrasında Çınar Grubu ’Afgan pilavı, Kıbrıs tatlısı ile birinci oldu. İkinciliği Yaran ve 3.lüğü Karatekin Grubunun aldığı yarışma sonrasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda ayrıca geçen yıl okullarında takdir alan 12. sınıf öğrencilerine bakanlık hediyesi olan telefonlar ile teşekkür alan çocuklara da tabletleri verildi.
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