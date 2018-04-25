ÇANKIRI:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:43

"Çocuk Koroları ve Resim Şenliği" etkinliği geleneksel hale getirilecek

Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen "Bir Çizgi Bir Ezgi" adlı proje ile Çankırı genelinde görev yapan müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerinin kendi branşları...

'Çocuk Koroları ve Resim Şenliği' etkinliği geleneksel hale getirilecek
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Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve görsel sanatlar öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen "Bir Çizgi Bir Ezgi" adlı proje ile Çankırı genelinde görev yapan müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerinin kendi branşları arasındaki iletişim ağının daha etkin hale getirilerek sanatsal bilgi ve üretimin arttırılması kapsamında "Çocuk Koroları ve Resim Şenliği" etkinliğinin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Birincisi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında düzenlenen ve 2017-2018 ders yılının ikinci yarıyılında ikincisi yapılacak olan "Bir Çizgi Bir Ezgi" projesi ile Çankırı ili Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ev sahipliğinde "Çocuk Koroları ve Resim Şenliği" planlanmış olup bu etkinliğin ilerleyen süreçte geleneksel bir hal alması bekleniyor.

Proje yürütücülerinden Müzik Bölümü Zümre Başkanı Şener Pehlevan, "Okulumuzun öğrenci sayısının artırılması için çok önem verdiğimiz bu proje sayesinde ulaşmak istediğimiz öğrencilere kısa sürede ulaşarak, okulumuzda yapılacak olan çalışma ile sanat ortamımızın bu öğrencilerle paylaşılması, birlikte oluşturacağımız dev koro ile ortak konser vermemiz, bu konseri velilerle ve sanatseverlerle buluşturmamız, okulumuzun tanıtımı ve öğrencilerin okulumuza olan ilgilerinin artacak olması bizler için önemlidir. Ayrıca ilimizde çalışan tüm müzik öğretmenlerini bir araya getirerek ortak sanat çalışması yapabilmelerini sağlaması bakımından projemiz geniş kapsamlı ve birleştirici bir projedir" dedi.

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, "Çankırı’da eğitim gören ortaokul öğrencileri arasından müzik ve görsel sanatlara yeteneği olan öğrencilere yönelik okul tanıtımın yapılması, bu öğrencilerin sanat alanında yapabilecekleri kariyer planlamasının anlatılmasında okulun cazip taraflarının vurgulanması, bu alandaki yetenekli öğrencilerin mesleki yönlendirmede köprü vazifesinin üstlenilmesi, aynı zamanda okuldaki yetenekli öğrencilerin kalitesinin ve sayısının arttırılarak okulun daha da cazip hale getirilmesi amacı ile bu projenin geliştirilmesine karar verilmiştir. Uygulanmakta olan ’Bir Çizgi Bir Ezgi’ projesi, Çankırı ili başta olmak üzere Türkiye genelinde öğrenci kontenjan sıkıntısı yaşayan tüm güzel sanatlar liselerinde uygulanabilecek kapsamlı ve faydalı bir proje olup her yıl tekrarlanarak geleneksel hale getirilebilecek ve geliştirilebilecek bir potansiyel barındırmaktadır" ifadelerine yer verdi.
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