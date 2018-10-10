ÇANKIRI:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:22

Dağda kaybolan 2 öğrenci bulundu

Çankırı’da dağda tırmanış yaparken kaybolan iki öğrenci, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Dün akşam 18.30 civarında 122 AFAD hattına Ballıca mevkisinde 2 öğrencinin dağda tırmanış yaparken kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar...

Dağda kaybolan 2 öğrenci bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çankırı’da dağda tırmanış yaparken kaybolan iki öğrenci, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün akşam 18.30 civarında 122 AFAD hattına Ballıca mevkisinde 2 öğrencinin dağda tırmanış yaparken kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 8x8 araç ile 6 kişilik AFAD ekibiyle birlikte 5 kişilik UMKE ekibi olay yerine gitti. 2 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda Mert Halıcı ve Ersel Geçgin bulundu. Kurtarılan öğrencilerin herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku